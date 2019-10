Cittadella, torna la Fiera Franca

Condividi

Cittadella si prepara ad accogliere la 426esima della Fiera Franca. Dal 26 al 28 ottobre ritorna uno degli appuntamenti più attesi di tutto l’anno. Bancarelle di ogni tipo e un’atmosfera unica nella cornice di una delle città più belle del Veneto. nostra magnifica Città

Al Tendone Enogastronomico ogni sera si propone un menu tipico diverso, con tutti i piatti della tradizione veneta. Il sabato sera in occasione di questo grande evento il Camminamento di Ronda sulle Mura Medievali è aperto anche di notte, per un’esperienza unica e indimenticabile. E per i più piccoli c’è il lunapark. Da non perdere i fuochi d’artificio e l’incendio delle Mura.

Programma

SABATO 26 ottobre

Camminamento di Ronda sempre aperto con orario continuato

Luna Park presso l’area degli impianti sportivi per il divertimento dei più piccoli

Mostra Mercato di macchine agricole, per giardinaggio e area dedicata alle Ass.ni di Categoria lungo gli spalti di Riva dell’Ospedale

dalle16 Inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Borgo Bassano

dalle18 Inaugurazione del Tendone ed dell’area Expo nel Piazzale di Villa Rina con taglio del nastro

dalle18 Tendone aperto con stand gastronomico in Villa Rina con i tipici piatti veneti ed Expo

dalledalle 21 alle 23 Camminamento di Ronda aperto in notturna

DOMENICA 27 ottobre

Camminamento di Ronda sempre aperto con orario continuato

dalle 10 alle 17 Barche elettriche a noleggio sul fossato

dalle 9 In centro storico bancarelle, lungo le rive fino agli impianti sportivi e mercato di prodotti tipici

Mostra Mercato di macchine agricole, per giardinaggio e area dedicata alle Ass.ni di Categoria lungo gli spalti di Riva dell’Ospedale

Luna Park presso l’area degli impianti sportivi per il divertimento dei più piccoli

dalle 10 Tendone aperto con stand gastronomico in Villa Rina con i tipici piatti veneti ed Expo

dalle 16 tradizionale Tombola di beneficenza in piazza Pierobon a cura del Centro Residenziale Anziani di Cittadella

LUNEDì 28 ottobre

Allestimento dell’ Antico Mercato del Bestiame Zona Cimitero di Cittadella

Camminamento di Ronda sempre aperto con orario continuato

dalle 10 alle 17 Barche elettriche a noleggio sul fossato

dalle 9 In centro storico bancarelle, lungo le rive fino agli impianti sportivi e mercato di prodotti tipici

dalle 10 Inaugurazione dell’Antico Mercato del Bestiame Zona Cimitero di Cittadella

dalle 10 Tendone aperto con stand gastronomico in Villa Rina con i tipici piatti veneti ed Expo

Mostra Mercato di macchine agricole, per giardinaggio e area dedicata alle Ass.ni di Categoria lungo gli spalti di Riva dell’Ospedale

Luna Park presso l’area degli impianti sportivi per il divertimento dei più piccoli

dalle 21:30 Spettacolo pirotecnico e incendio delle mura Borgo Treviso