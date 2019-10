Ex calciatore arrestato per droga e ricettazione

Condividi

E’ stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile, Giuliano Camporese, 49 anni. L’uomo è stato rintracciato a Vittorio Veneto, sabato scorso, dovendo espiare 4 anni, 6 mesi e 24 giorni, in relazione ad un cumulo di pene per sentenze emesse tra il 2012 e il 2018 per reati inerenti agli stupefacenti e ricettazione. Il condannato al termine dell’attività di rito è stato associato presso la casa Circondariale di Treviso a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arrestato era già rimbalzato agli onori della cronaca nell’ambito di un’importate operazione antidroga denominata “Doppia Z”, condotta dalla sezione antidroga di questa Squadra Mobile, nel corso della quale fu smembrata un’organizzazione malavitosa che portò all’arresto di 6 pluripregiudicati, tra cui Camporese, ex calciatore con trascorsi con Piacenza, Triestina, Olbia e Mestre. Nel 2013, lo stesso era finito nei guai per aver strattonato e colpito con un pugno un rivale in amore, di mezzo c’era una ragazza contesa e un presunto tradimento. Anni prima l’ex calciatore era stato coinvolto in altre vicende legate allo spaccio di droga e anche alla spendita di monete false.

