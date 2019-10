Tamponamento tra camion in A4: tre feriti, uno gravissimo

Condividi

Linkedin email

Poco prima delle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 al km 456+500, per un tamponamento tra tre mezzi pesanti nei pressi dell’area di servizio Fratta Nord: tre feriti.

L’autostrada è stata chiusa fra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia, con uscita obbligatoria a Latisana.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Portogruaro, Lignano e con l’autogru da Udine, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i conducenti, che sono stati presi in cura dal personale del Suem118. Uno dei feriti è stato elitrasportato in elicottero in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Gravi ripercussioni sul traffico, con la formazione di chilometri di coda.