Sfreccia all’incrocio e si schianta: gravissimo il figlio

Condividi

Linkedin email

Nella serata di martedì 22 ottobre 2019, intorno alle ore 20 circa, i carabinieri della Stazione di Bovolone sono intervenuti per rilevare un incidente avvenuto in centro ad Isola della Scala, all’incrocio tra via Cavour e via Vittorio Veneto.

Dai primi accertamenti esperiti dai militari dell’Arma sembra che un Audi Q7 (condotta da un uomo kosovaro – classe ’86 e residente a Isola della Scala), percorrendo la via Cavour ad alta velocità, non abbia rispettato il segnale semaforico rosso, per poi impattare violentemente contro l’autovettura (una mercedes c220 condotta da un italiano -classe ’65 e residente a Gazzo veronese) che proveniva da via vittorio veneto e che stava svoltando regolarmente in via spaziani.

A bordo dell’autovettura q7 vi era anche il figlio del conducente, un bambino di 4 anni, che è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Verona Borgo trento. Anche i guidatori sono stati condotti nel medesimo ospedale per le policontusioni riportate. Sono ancora al vaglio dei Carabinieri le possibili cause dell’incidente.