Meteo, continua il caldo ma torna la pioggia

Almeno fino a sabato persisterà l’afflusso di aria calda per il periodo dai quadranti meridionali, iniziato a metà della scorsa settimana, con circolazione anticiclonica a parte una parentesi ciclonica a metà settimana; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno le temperature sopra la media anche di molto, ma in modo meno significativo rispetto ai giorni scorsi, e l’assenza di precipitazioni eccezion fatta per delle piogge nel corso di giovedì. Vediamo le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni di Arpav.

Mercoledì 23. Nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, con nebbie da sparse a locali andando dalla costa alla pedemontana ed in dissolvimento in mattinata; dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso, di sera qualche nebbia su costa e zone limitrofe. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Un po’ in calo sulla pianura e stazionarie sui monti rispetto a martedì, sopra la norma anche sensibilmente.

Giovedì 24. Nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento da ovest, con nebbie da sparse a locali andando dalla costa alla pedemontana ed in dissolvimento in mattinata; dal pomeriggio molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni. Probabilità in aumento col passar delle ore, fino a medio-alta (50-75%) sulle zone occidentali e medio-bassa (25-50%) sulle zone orientali tra il pomeriggio e la sera; piogge da ovest interesseranno la Regione in modo da esteso a sparso andando verso est, con accumuli generalmente modesti ma anche moderati più probabilmente su Veronese e zone limitrofe. Temperature. In aumento di notte ed in calo di giorno, variazioni anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venerdì 25. Precipitazioni assenti, nuvolosità in diminuzione, sulla pianura alcune nebbie fino a metà mattina, temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.

Sabato 26. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, sulla pianura qualche nebbia fino al primo mattino, temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.

