Padova, trovato l’accordo per il parco più grande della città

Condividi

Linkedin email

E’ ufficiale: a primavera gli 80 mila metri quadrati compresi fra via Carlo Alberto Diano, via Confortini e il parco Modì di Sant’Agostino si trasformeranno nel parco più grande di Padova. Attualmente questo spazio è coltivato a mais e il progetto realizza un sogno di 12 anni della Guizza.

Come ricostruisce il Mattino, nel 2008 il Comune strappò il 75% dei terreni in cambio dell’edificabilità (con indice 0,15) nel restante 25%. Ma poi il progetto si arenò, soprattutto dopo che i privati non firmarono la convenzione non ritenendo più conveniente costruire. Nel 2017 di nuovo il cambio d’idea: gli stessi privati si rifanno vivi chiedendo al Comune se l’accordo fosse ancora valido.

Il nuovo accordo stipulato prevede il cedimento al Comune del 78,72% delle aree, per un totale di 63.702 mq, in cambio del permesso di costruire, vicino al supermercato, 12 villette nei 17.223 mq residui. Il parco che verrà costruito alla Guizza, una volta risolto anche il nodo dei soldi, conterà 100 mila metri quadri, grande come 14 campi da calcio.