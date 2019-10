Reddito di cittadinanza, in Veneto respinte 22 mila domande

Condividi

L’Osservatorio dell’Inps ha diffuso i dati relativi alle domande per il reddito di cittadinanza in Veneto. Sono 30.115 le domande accolte e ben 22.427 quelle respinte. Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputata M5S commenta: «Il dato mostra il rigore della legge che ha introdotto questa fondamentale misura di sostegno che molti hanno inopportunamente criticato. Nella nostra Regione sono in lavorazione ancora 4.852 domande di altrettanti cittadini che potranno vedersi presto riconosciuto questo diritto».

(ph: imagoeconomica)