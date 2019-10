«Referendum autonomia, Veneto preso a pesci in faccia per due anni»

Condividi

Il Partito dei Veneti, a due anni dal referendum, esprime la propria vicinanza a chi oggi ha manifestato a Venezia per ricordare l’anniversario del voto. Ma allo stesso tempo chiede loro «un’azione di responsabilità politica netta, partendo dall’evidente fallimento di tutti i partiti nazionali che in questi due anni hanno governato». Giacomo Mirto, Coordinatore Regionale del Partito dei Veneti, spiega: «Dopo due anni da quando oltre due milioni di veneti votarono sì all’autonomia fiscale e un esborso di 14 milioni di euro per permettere loro di votare, ben vengano le manifestazioni ma quelle che servono sono azioni politiche concrete».

Mirto lancia con un appello: «Siamo quindi vicini agli amici “lighisti” veneti che oggi hanno organizzato la manifestazione a Rialto, ricordandogli però che la Lega ha governato 1 anno a Roma e che due ne sono passati senza che nelle piazze si muovesse foglia. Invito gli organizzatori dell’evento ad unirsi al Partito Dei Veneti. Chi fa politica con spirito di servizio deve prendere atto di come la Lega sia ormai un partito nazionale ed è questo il momento storico decisivo in cui far crescere il partito del territorio. Solo in questo modo potremo ottenere l’autogoverno del nostro Popolo. Da noi le porte non sono aperte, ma spalancate. Mettetevi una mano sul cuore, pensate a San Marco e al bene del Veneto».

Antonio Guadagnini, presidente del gruppo consiliare “Siamo Veneto” aggiunge: «Due anni passati invano, è del tutto evidente che il voto dei veneti è stato tradito. Anche questa volta il Veneto è stato trattato a pesci in faccia e non c’è da meravigliarsi. Purtroppo tutte le iniziative autonomiste partire dal Veneto hanno sortito lo stesso risultato. Un completo fallimento. E la ragione è piuttosto evidente: partiti che pescano voti su tutto il territorio nazionale non possono perorare la causa del Veneto, lo pagherebbero in termini di voti. Per fare una vera battaglia volta ad ottenere porzioni di autogoverno sempre maggiori, bisogna cambiare il soggetto agente. Non più partiti nazionali, ma un partito territoriale. Il modello di riferimento potrebbe essere quello della SVP, il partito autonomista del sud Tirolo. Tale partito è riuscito a dare autonomia vera al proprio territorio. E allora perché non copiare questa ottima pratica sud tirolese? Io credo che non ci sia alternativa – conclude Guadagnini – Se la prossima volta vogliamo vincere la battaglia e dare risposte concrete alla nostra terra, dobbiamo dotarci del soggetto adeguato alla battaglia. Il partito dei veneti rispondere a questa esigenza».