Sondaggio: manovra, Caporetto per il governo

E’ una vera e propria Caporetto, per i partiti di governo, la manovra finanziaria appena varata dal Conte bis.

Secondo l’ultimo sondaggio, andato in onda durante il Tg La7, a cura di Swg, il Pd scende al 18,8 per cento (-0,6%), e il M5s, in picchiata di 0,8 punti percentuali, al 17,8 per cento. Bene invece Matteo Renzi e Italia Viva, non a caso i più critici contro la manovra, che sale dello 0,3% e si porta al 5,6 per cento.

Reduci dalla manifestazione di Roma, l’opposizione raccoglie i frutti: la Lega sale dello 0,8% e si assesta al 34%, Fratelli d’Italia all’8,4% (+0,8%). Bene anche Forza Italia che sale dello 0,4% al 5,5 per cento.