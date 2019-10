Cambio gomme invernali: quando farlo, cosa si rischia e quanto costa

Condividi

Linkedin email

Non fatevi ingannare dalle temperature miti di questi giorni: l’inverno sta arrivando, per citare una celebre frase della serie tv “Game of Thrones”. E con la stagione fredda arriva anche l’obbligo di cambiare le gomme dell’auto da quelle estive a quelle invernali. Il conto alla rovescia è già scattato il 15 ottobre scorso e ci sarà tempo un mese, ovvero fino al 15 novembre, per mettersi in regola. Dopodiché scatteranno le odiate sanzioni.

Come ci spiegano gli esperti di Manzotti Automobili «i pneumatici sono l’unico sistema di sicurezza della vostra auto a contatto con la strada. Con i giusti pneumatici si migliora la tenuta sul bagnato, si aumenta la sicurezza, si risparmia sul carburante e si allunga la durata chilometrica». Un altro consiglio dagli esperti è quello di giocare d’anticipo: «A breve le officine si riempiranno di clienti che scalpitano per montare i pneumatici invernali e il rischio è quello di non fare in tempo o prendere decisioni affrettate con il rischio di sbagliare».

La direttiva del Ministero

La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede infatti che l’Ente proprietario o gestore della strada, possa «prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio». La Direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile. E’ consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. Anche i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all’interno dei centri abitati. E’ inoltre prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo, e quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli che montano gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a Q (160 km/h). Questi veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta monitoria all’interno dell’abitacolo, ben visibile, che ricordi all’automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati. Questa deroga ha lo scopo di consentire all’automobilista di organizzare per tempo il cambio gomme. Se un veicolo monta gomme con codice di velocità uguale o superiore a quelle indicate sulla carta di circolazione non sono previste limitazioni di periodo d’uso e montaggio.

Le sanzioni

Le sanzioni vanno da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro nei centri abitati, come previsto dall’art. 7 e dall’art. 14 del Codice della Strada, e da un minimo di 84 euro fino ad un massimo di 335 euro per quanto riguarda le zone al di fuori dei centri abitati (autostrade, strade extraurbane principali o assimilate). Ci sono poi le sanzioni accessorie con il ritiro della carta di circolazione.

I costi

Se si è possesso delle gomme da sostituire e si paga quindi soltanto il montaggio, se i cerchi sono di ferro il costo è di circa 50 euro, se sono in lega di qualità sale a 80 euro circa. La regolazione meccanica delle ruote, cioè la convergenza, che va fatta però solo se gli pneumatici sono particolarmente usurati, costa infine 40 euro circa.

Approfittate della competenza del personale specializzato di Manzotti Automobili: gli esperti del Centro Assistenza vi daranno i giusti consigli, dalla scelta dei pneumatici per la vostra vettura fino al montaggio e la messa in strada. Clicca qui per trovare il punto vendita più vicino a te tra i 9 presenti in Veneto.

(ph: shutterstock)