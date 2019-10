Toro carica operaio: è gravissimo

Condividi

Grave incidente sul lavoro a Cavarzere, in provincia di Venezia. Un uomo di 55 anni è stato caricato da un toro mentre stava lavorando in un’azienda agricola. Il ferito è stato trasportato in pronto soccorso a Mestre in gravissime condizioni. Sul posto, oltre all’elisoccorso, lo Spisal.