Cibi dop tarocchi e pericolosi: multati aziende, negozi e ristoranti

Condividi

Linkedin email

Nell’ultimo mese i Reparti Tutela Agroalimentare (Rac) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina, in

seguito a controlli presso 46 aziende del settore agroalimentare operanti sul territorio nazionale, hanno sequestrato 3.859 kg di alimenti (per un valore di oltre 33.000 euro) e denunciato 4 titolari

di attività ristorative e il direttore di un supermercato per tentatarode e frode in commercio aggravata. Contestate 24 sanzioni per l’ammontare complessivo di 98.834 euro.

Dai riscontri effettuati dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare presso le ditte monitorate, è emerso che nelle province di Torino, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Milano, Sondrio e Pavia sono state accertate irregolarità amministrative per 57.834 euro nei confronti di società, panetterie, ristoranti, aziende vitivinicole e caseifici, poiché utilizzavano referenze di prodotti a denominazione di origine protetta in assenza di autorizzazione dei consorzi competenti, etichette non conformi ai disciplinari di produzione delle Dop e prive delle indicazioni obbligatorie sugli allergeni e sulle norme di leale informazione.

I proprietari di 3 aziende vitivinicole, nella provincia di Sondrio, sono stati diffidati a ottemperare alla corretta registrazione dei prodotti vinosi in ingresso e in uscita. Presso una società lombarda sono stati sequestrati 76 cartoni di spezie miste, contenenti solfitodi sodio-E221, per un totale di 1.520 kg, il cui uso è vietato nelle carni destinate alle macellerie.

A Milano, il titolare di un ristorante è stato denunciato per frode in commercio perché ometteva di indicare nel menù i prodotti ittici congelati, facendoli apparire come freschi. A Torino, in seguito a ispezione congiunta con personale dell’Asl-To1, in un ristorante è stata constatata la presenza in menù di piatticomposti da prodotti alimentari spacciati come freschi e risultati,

invece, scaduti. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio poiché impiegava nella preparazione di alimenti e somministrava al consumo sostanze alimentari scadute.

In provincia di Vicenza in un’azienda produttrice di gelati sono statesequestrate 8.300 confezioni di gelato evocanti la pera Igpdell’Emilia Romagna, nonché 7.400 coperchi e 6.720 vaschette per il

confezionamento riferite alla predetta pera.

A Roma, il rappresentante legale di un supermercato è stato denunciato per frode aggravata

nell’esercizio del commercio, poiché dalle verifiche documentali è emerso che le carni messe in vendita, etichettate come ‘cosce di abbacchio di origine italiana’, erano in realtà confezioni di ‘carrè

di ovino adulto’ di origine bulgara.

Sempre nella Capitale è stato denunciato per tentata frode nell’esercizio del commercio il titolare di un ristorante poiché nel menù dichiarava falsamente di impiegare ‘prosciutto di Norcia Igp’ –

in realtà risultato essere prosciutto crudo generico di minor valore economico. In provincia di Napoli, dopo un’ispezione amministrativa in collaborazione con personale Asl, in un ristorante sono stati

sequestrati 15 kg di prodotti ittici congelati, privi di rintracciabilità sulla provenienza del prodotto. In provincia di Ragusa, presso una ditta produttrice di cioccolato di Modica Igp, sono state riscontrate gravi difformità rispetto al piano di controllo previsto per il processo produttivo dell’Igp. Inoltre, una cooperativa onlus commercializzava il cioccolato con quella denominazione senza la

prevista autorizzazione consortile. Irrogate sanzioni amministrative per 21.000 euro.

Altri articoli su FRODI ALIMENTARI