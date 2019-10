Condividi

Linkedin email

Non c’è stato scampo per la 45enne Erika Peruch, quando la sua Toyota Yaris è uscita di strada e si è schiantata contro un muretto, a Cordignano, in via Rovereto. L’incidente è avvento nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Sul posto Suem, vigili del fuoco e forze dell’ordine, ma per la donna, madre di tre figli, non c’era nulla da fare. Secondo le prime ipotesi, avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore.

Leggi la cronaca di Treviso