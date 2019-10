Offese a Fedez e Ferragni sui social, per il pm non è reato

Condividi

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per la querela che Fedez aveva presentato contro Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, che su Twitter aveva definito lui e la moglie Chiara Ferragni «Idioti palloni gonfiati». Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, per il pm l’offesa fatta sui social alla celebre coppia non costituisce reato perchè non è un fatto grave. «Sui social – si legge nelle motivazioni – accade che un numero illimitato di persone, appartenenti a tutte le classi sociali e livelli culturali, senta la necessità immediata di sfogare la propria rabbia e frustrazione scrivendo fuori da qualsiasi controllo qualunque cosa, anche con termini scurrili, denigratori, ecc., che in astratto possono integrare il reato di diffamazione, ma che in concreto sono privi di offensività. La generalità degli utenti non dà peso alle notizie che legge». Ma i legali di Fedez non ci stanno e ribattono che, proprio perchè frequentati da un numero enorme di persone c’è il rischio di trasformarli «in una vera e propria zona franca in cui tutto è concesso». Ora la decisione spetterà al giudice.

La vicenda

Tutto è iniziato con il compleanno di Fedez organizzato dalla Ferragni in un supermercato. Molte le critiche piovute all’epoca soprattutto per lo spreco di cibo. Tra gli attacchi anche quello della Martani che commentò la vicenda scrivendo su Twitter: «Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like». Fedez ha così deciso di querelarla per diffamazione sostenendo che abbia «abbondantemente superato i limiti del diritto di critica».