Giro d’Italia 2020 in Veneto tra Dolomiti, Treviso e Vicenza

I rumor sul percorso del Giro d’Italia 2020 si moltiplicano in attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve. Al momento l’unica cosa certa è la Grande Partenza, in programma per sabato 9 maggio dalla capitale ungherese Budapest.

Tra le varie ipotesi di tappa in Veneto ci sono le Dolomiti e in particolare la provincia di Treviso dove a darsi battaglia sembra ci sia il Velodromo di Spresiamo oppure le colline del Prosecco Docg di recente designazione Unesco a patrimonio dell’umanità.

Voci sempre più insistenti vedono una tappa anche nell’Alto Vicentino e la Valle dell’Astico e si vocifera che questa sarà una delle tappe principali e verrà dedicata a Marco Pantani che nei percorsi in montagna faceva i suoi scatti migliori.