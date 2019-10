Auto contro semaforo, feriti 3 ventenni: uno è grave

Condividi

Brutto incidente poco prima della mezzanotte di martedì 22 ottobre a Campo San Martino, in provincia di Padova. Un’auto, con a bordo 3 giovani, si è schiantata contro un semaforo per cause ancora in corso di accertamento.

Alla guida c’era una 25enne di Riese Pio X già dimessa con prognosi di trenta giorni. I passeggeri invece sono un ragazzo di 23 anni di Cittadella ancora ricoverato ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sono invece gravi le condizioni dell’altro 23enne residente a Riese Pio X che è stato trasportato all’ospedale in codice rosso ed è in prognosi riservata.