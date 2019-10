Sorpasso azzardato, tir si ribalta: caccia al pirata

Condividi

Brutto incidente questa mattina a Paese, in provincia di Treviso. Un tir che stava trasportando ghiaia, per evitare un’auto che lo stava sorpassando in maniera azzardata, si è ribaltato rovesciando tutto il suo carico sulla carreggiata. L’autista del mezzo articolato è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La strada in via Morganella Ovest è rimasta chiusa con ripercussioni sul traffico. Le ricerche del pirata della strada, che è fuggito senza prestare soccorso, sono tuttora in corso.