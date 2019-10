Università ecologica, studenti Bo: «Trasporti gratis»

Condividi

Con la discussione del Rapporto di Sostenibilità dell’Università degli studi di Padova, aggiornato il 18 ottobre 2019, sono stati recepiti i nuovi dati sullo stato dell’arte dei lavori dell’Ateneo sul rispetto degli impegni della Carta di Sostenibilità.

“Il dato più rilevante in assoluto riguarda la provenienza delle emissioni dell’Ateneo: i consumi energetici di tutta l’Università corrispondono al 39,1%, lo smaltimento dei rifiuti consuma il 2,0% e le emissioni fuggitive dei rifiuti lo 0,4%, dati esigui rispetto al restante delle emissioni” dichiara Virginia Libero, senatrice accademica di Studenti Per – Udu Padova.

Dove si concentra l’impronta carbonica dell’ateneo? “Le principali emissioni dell’Ateneo sono dovute proprio ai trasporti degli studenti (45,6%) e dei dipendenti (11,2%).” continua la senatrice Libero “In una regione come la nostra, particolarmente caratterizzata dal pendolarismo e dallo spostamento anche intra cittadino, gli studenti tanto quanto i lavoratori, usufruiscono giornalmente del trasporto pubblico e non”.

Molte sono le domande, tuttavia, a cui non si riesce a rispondere:”Quale percentuale di spostamenti sarà corrispondente all’utilizzo di mezzi pubblici? Quale è la media di spesa per recarsi all’Università?

Quanto sarebbe possibile abbassare la percentuale di emissioni dovute agli spostamenti se venisse incrementato il trasporto pubblico? Affinché l’impegno dell’ateneo per la sostenibilità si concretizzi sempre più, è indispensabile costituire un tavolo di discussione nel merito della questione per poter ripensare la mobilità studentesca a partire dalla gratuità, per garantire il nostro diritto allo studio, ma anche per rispettare l’ambiente e limitare il più possibile l’utilizzo di mezzi privati e inquinanti” conclude Pietro Notarnicola, coordinatore di Studenti Per – Udu Padova.

Good news

Buone notizie invece dal Consiglio di Amministrazione dell’università padovana, in cui, durante la seduta del 22 ottobre, il servizio di trasporto notturno avviato a gennaio 2019, di comune accordo con Palazzo Moroni, è stata approvata la proroga del servizio per ulteriori sei mesi, fino a marzo 2020.

“Siamo soddisfatti che l’Università abbia scelto di investire su una forma di trasporto indispensabile per gli studenti e la cittadinanza. Ci auguriamo che, passato questo ulteriore periodo di sperimentazione, il servizio venga confermato definitivamente, efficientandolo e rendendolo inclusivo. Infatti molti studenti non hanno potuto accedervi per mancanza di posti nei nightbus” conclude Alessandro Nava, rappresentante in CdA di Studenti Per – Udu Padova.

