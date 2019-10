Campionessa paralimpica sceglie l’eutanasia: «Non voglio più soffrire»

Condividi

Marieke Vervoort, plurimedagliata campionessa paralimpica belga di 40 anni, ha scelto l’eutanasia. La donna, che combatteva contro una malattia muscolare degenerativa che l’aveva portata alla paralisi, e ultimamente anche a crisi epilettiche, si è spenta ieri. Aveva vinto un oro e un argento nella corsa in carrozzina alle Paralimpiadi di Londra nel 2012 e altre due medaglie (argento e bronzo) a Rio de Janeiro 2016.

Già in Brasile, nel 2016, aveva dichiarato: «Sono davvero spaventata, ma i documenti per l’eutanasia mi rasserenano molto, perché so che quando il dolore sarà troppo per me avrò i documenti pronti. E se non li avessi avuti mi sarei suicidata lo stesso».

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Marieke Vervoort)