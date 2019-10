«Assessore a Vicenza e vicepresidente Ater: cariche Ierardi incompatibili»

Condividi

Il consigliere d’opposizione Giovanni Rolando (Pd) attacca il sindaco di centrodestra vicentino Francesco Rucco dopo la nomina del nuovo assessore Mattia Ierardi (Fratelli d’Italia). Secondo quanto scritto da Rolando in una nota, questo ruolo, con delega all’agricoltura, al verde pubblico, alla protezione civile, alle infrastrutture e all’innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa, non è compatibile con quello già ricoperto da Ierardi come vicepresidente di Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) Treviso.

Il consigliere d’opposizione ha quindi presentato un’interrogazione dove cita il decreto legislativo 8 del 2013 che stabilisce come «gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta di un Comune con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti». Rolando chiede quindi a Rucco se ne è a conoscenza e di verificare se effettivamente «sussistano le condizioni di incompatibilità per il doppio incarico pubblico rivestito da Ierardi».