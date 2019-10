Meteo, pioggia e nebbie: poi torna il sole

Condividi

Fino a sabato la persistenza di una vasta area anticiclonica su gran parte dell’Europa manterrà un afflusso di aria calda dai quadranti meridionali sul Mediterraneo. Farà eccezione la giornata di giovedì che sarà interessata da una breve fase di variabilità con qualche precipitazione e un temporaneo calo termico, dovuta ad una veloce depressione in transito sul Mediterraneo occidentale. In generale le temperature si manterranno con valori sopra la media stagionale. Vediamo le previsioni nel dettaglio dei prossimi giorni di Arpav.

Giovedì 24. Iniziali foschie e locali nebbie in pianura e qualche fondovalle in successivo dissolvimento lasceranno spazio a schiarite alternate ad annuvolamenti via via più frequenti nel corso della giornata fino a cielo nuvoloso in serata. Precipitazioni. Probabilità in progressivo aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone occidentali e medio-bassa (25-50%) altrove, fatta eccezione delle zone più orientali dove potranno risultare anche assenti (probabilità bassa 5-25%). Si tratterà di precipitazioni inizialmente sparse con tendenza a divenire più diffuse verso fine giornata, specie sui settori occidentali. Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione.

Venerdì 25. Fino a parte della mattinata residua nuvolosità, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni. Nelle primissime ore possibili residue deboli precipitazioni sparse, in seguito assenti. Temperature. Minime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime in generale ripresa.

Sabato 26. Condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle prealpino. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in locale aumento con valori molto miti per il periodo.

Domenica 27. In prevalenza sereno o poco nuvoloso; nelle ore più fredde probabili riduzioni della visibilità in pianura e qualche fondovalle. Temperature massime in leggera diminuzione.

