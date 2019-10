Ottobre in rosa: l’Arena si colora per sostenere donne con tumore al seno

Condividi

Anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative di “Ottobre in rosa“, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Arena di Verona si tingerà di rosa. Sabato 26 ottobre, dalle ore 9.00 alle 17.00, le volontarie di Andos – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno allestiranno un gazebo in Piazza Bra per informare sulla diagnosi precoce e la prenotazione di esami senologici negli ospedali del Veronese.

Alle 17.15 è in programma il concerto del gruppo Chorus, con la partecipazione di Beatrice Pezzini e del soprano Daniela Cavicchini. A seguire, dopo l’intervento delle autorità, alle ore 19.00 il monumento cittadino verrà illuminato di rosa, per sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza della diagnosi precoce dei tumori al seno.

L’evento è promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona e Andos, in collaborazione con AGSM Verona e il patrocinio di Ulss 9 Scaligera, Regione Veneto, AOUI Verona e Università di Verona, in collaborazione con FederfarmaVerona.