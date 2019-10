Assindustria Venetocentro: «Plastic tax solo per fare cassa»

Condividi

Linkedin email

Assindustria Venetocentro esprime forte contrarietà all’introduzione di una tassa sugli imballaggi in plastica prevista dal Documento programmatico di bilancio 2020: «Questo balzello non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese. Insomma, una tassa camuffata da ambiente ma in realtà destinata solo a fare cassa, che penalizzerebbe un’intera filiera produttiva (produzione, trasformazione, macchinari e riciclo) che conta in Italia oltre 11.600 aziende, di cui quasi 1.400 in Veneto (11,5%), con 180.000 addetti e un fatturato di oltre 40 miliardi di euro».

Il no alla plastic tax arriva per voce di Massimo Slaviero, Presidente del Gruppo Gomma Plastica e Chimico di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso.

Slaviero spiega che «le nostre aziende riconoscono che l’utilizzo degli imballaggi in plastica, essenziali per ridurre gli sprechi di cibo, va responsabilmente gestito anche nella sua fase terminale e stanno

investendo in questo senso. La transizione energetica va affrontata, ma incentivando l’innovazione e la tecnologia – e conclude – Chiedere un patto con le imprese per programmare un Green New Deal come ha fatto il premier Conte e poi mettere tasse per fare cassa è un controsenso concettuale. Il Governo si metta d’accordo con se stesso».

Non solo nuove tasse: gli industriali veneti sono anche alle prese con l’elezione del nuovo presidente regionale, dopo le dimissioni di Matteo Zoppas. Il mandato per eseguire la complessa procedura è stato affidato, come prevede la regola, al presidente più anziano, il vicentino Luciano Vescovi.

Leggi anche “Sondaggio: manovra, Caporetto per il governo”

(Ph Shutterstock)