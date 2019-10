Paura a Sarcedo: 150 litri di soda caustica in strada

Condividi

Linkedin email

Paura a Sarcedo dove un camion ha perso 150 litri di soda caustica che si è riversata in strada. L’incidente è avvenuto in via Europa: l’autocarro stava trasportando grossi fusti contenenti la sostanza altamente tossica e pericolosa quando uno di questi si è bucato.

Appena accortosi del problema, il camionista ha accostato e ha lanciato l’allarme. I vigili del fuoco di Schio, intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza e bonificato l’area. Poi hanno scortato l’autocarro fino alla sua destinazione mentre le squadre di Sicurezza Ambiente hanno provveduto a ripulire la carreggiata.