Vicenza, Sicurezza: Rocco cede a FdI una sotto-delega

Il sindaco di Vicenza ha conferito questa mattina al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicolò Naclerio una specifica delega in materia di sicurezza, ambito che rimane in gestione al primo cittadino. Francesco Rucco ha deciso di avvalersi della collaborazione (anche in questo caso come per gli altri consiglieri delegati a titolo gratuito) del consigliere Naclerio delegandogli “funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza, con particolare riferimento alle azioni necessarie per l’efficientamento dei servizi della polizia locale e l’innovazione dei suoi equipaggiamenti”.

“Pur mantenendo per me la delega alla sicurezza – dichiara Rucco – ho deciso di chiedere al consigliere Naclerio un contributo di idee a supporto dell’innovazione e modernizzazione anche della polizia locale, in modo da implementare il già alto livello di attenzione che questa amministrazione sta dedicando alla sicurezza dei cittadini”.

Da parte sua il consigliere Nicolò Naclerio esprime soddisfazione e ringrazia il sindaco per la fiducia accordatagli: “Metterò a disposizione tutte le mie conoscenze e la mia capacità per soddisfare le aspettative dei cittadini. Già da tempo mi sto impegnando sul tema, molto sentito anche a livello di partito, a supporto degli agenti di polizia locale che si impegnano ogni giorni in prima persona per garantire il mantenimento della sicurezza urbana”.