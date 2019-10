Processo Veneto Banca, Consoli: «Non era insolvente»

Condividi

Ieri in Corte d’appello a Venezia si è svolta l’ultima udienza del processo civile con cui l’ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, si era opposto alla sentenza del tribunale di Treviso che aveva dichiarato l’insolvenza. Secondo quanto riportato da Federico Nicoletti sul Corriere del Veneto di oggi, edizione Vicenza, l’avvocato di Consoli, Sirio D’Amanzo, ha tentato di smontare questa tesi affermando che al momento della messa in liquidazione dell’istituto, Veneto Banca non era insolvente ma il patrimonio era positivo per 180 milioni.

La Procura generale ha chiesto invece la conferma del primo grado. Si attende ora la sentenza. Ricordando che per Banca Popolare di Vicenza è stata confermata l’insolvenza.

