In Veneto trasporto gratis per anziani e disabili

A Belluno, Treviso, Verona, Vicenza e Venezia anche per il 2019/2020 sarà attivo il trasporto solidale e gratuito per le persone non autosufficienti, anziani e disabili. La Regione Veneto infatti ha rifinanziato con altri 500 mila euro il progetto Stacco, acronimo che indica il trasporto sociale in rete a chiamata, vista la crescente domanda di chiamate determinata dall’invecchiamento della popolazione e dalle crescenti fragilità sociali. I finanziamenti vengono suddivisi in misura proporzionale alla rete di volontari attivata e alle richieste ricevute: il Comitato di intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno riceverà 110 mila euro; altrettanti sono destinati alla Federazione del Volontariato di Verona; il Coordinamento delle associazioni di volontariato di Treviso riceverà 105 mila euro; il Volontariato in rete di Vicenza riceverà 60 mila euro e, infine, al coordinamento delle associazioni di volontariato della Città metropolitana di Venezia andranno 115 mila euro. La Regione contribuisce alle spese vive di carburante e manutenzioni mezzi, tutto il resto lo mettono i volontari e le loro associazioni. Per Padova e Rovigo, che grazie al sostegno finanziario della Fondazione Cariparo hanno adottato un modello organizzativo alternativo, la Regione Veneto non esclude che le associazioni delle due province possano inserirsi nel progetto. «Lo scorso anno sono stati quasi 1200 i volontari che hanno garantito un passaggio a loro concittadini in difficoltà nel raggiungere l’ambulatorio del medico, l’ospedale o un ufficio pubblico – commenta l’assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin – Sono stati effettuati decine di migliaia di viaggi in Veneto, coprendo quasi 700 mila chilometri di strade. Il servizio non consiste solo in un passaggio automobilistico, ma un vero e proprio accompagnamento».

