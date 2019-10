Fusione con Agsm, allarme sindacati: «Aim non conterà più»

Condividi

Linkedin email

Presa di posizione forte da Cisl, Cgil e UIl sul piano di fusione tra Aim e Agsm e sul futuro della municipalizzata vicentina. «Aim non è un salame da tagliare a fette» dicono i sindacati e mentre in azienda è già stato indetto lo stato di agitazione per oltre 270 lavoratori, le tre sigle sindacali chiedono più informazione e attenzione su una tema in cui, sottolineano, non siamo stati coinvolti. A preoccupare è il futuro dell’azienda e le priorità in calendario, secondo Cgil, Cisl e Uil, sono state ribadite ancora una volta dopo quanto emerso in Comune ovvero l’ipotesi spezzatino del gruppo in tre parti: energia rifiuti e reti verso la fusione in una nuova società con la veronese Agsm, il settore di servizi cimiteriali e parcheggi “in house” e l’illuminazione pubblica per cui si ipotizza di andare in gara. I sindacati non ci stanno e chiedono di conoscere la strategia. «Serve chiarezza» dicono. «Capiamo la necessità di arrivare ad aggregazioni ma non di smembrare un’azienda che è un gioiellino. Noi abbiamo sempre chiesto che rimanga il controllo pubblico della società e il rischio di entrare in gruppo con Verona è domani di non contare più nulla». Le tre sigle sindacali quindi si aspettano risposte dal sindaco Rucco e dalla maggioranza e soprattutto la possibilità di un confronto. Sul tema intanto anche le opposizioni hanno presentato due domanda di attualità, di Ciro Asproso (Coalizione civica per Vicenza) e di Raffaele Colombara (Lista Quartieri al centro).

(ph: Clickmobility.it)