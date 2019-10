GTA a Conegliano: slalom tra auto a tutta velocità in carrozzina [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Incredibile video quello girato da alcuni automobilisti a Conegliano, lungo la Pontebbana. Un uomo in carrozzina fa slalom tra il traffico intenso dell’ora di punta a velocità sostenuta. Un gesto molto pericoloso ma che molti utenti sui social, dove il filmato è diventato virale, hanno commentato con ironia. Anche se c’è chi chiede di fermarlo perchè è un pericolo per se stesso e per gli altri. Il disabile compie delle manovre azzardate: supera vetture sulla sinistra invadendo la carreggiata opposta e si immette a tutta velocità in una rotatoria.