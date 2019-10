Fantasmi in Veneto: ecco i luoghi più infestati

Condividi

Siamo nel pieno del mese più pauroso dell’anno ed Halloween si avvicina sempre di più. Streghe, mostri ma soprattutto fantasmi la faranno da padrone il 31 ottobre. In Veneto esistono alcuni luoghi dove si mormora che si possano vedere e sentire presenze paranormali. Se siete curiosi di scoprirne alcuni continuate a leggere: abbiamo indagato e scoperto per voi un luogo per provincia dove i padroni di casa sono dei fantasmi.

Belluno

Non stiamo parlando di un fantasma qualunque ma di quello della principessa Sissi. La presenza si aggirerebbe in città ed è stata vista da molte persone: alcuni parlando di ombre, altri di luminescenze o di nebulose dalle sembianze di una donna. La vicenda ha avuto talmente tanto scalpore da far giungere sul posto le squadre dell’Associazione National Ghost Uncover, gli esperti acchiappafantasmi arrivati da Milano, Bologna, Padova e Cortina.

Padova

Il castello di Monselice è sicuramente il luogo più famose del padovano se si parla di fantasmi. Le presenze registrate all’interno del maniero sarebbero ben 3: Avalda, l’amante del tiranno Ezzelino da Romano che fece costruire la dimora, una donna minuta e di carnagione chiarissima. La leggenda narra che fosse solita circondarsi di giovani che, dopo aver soddisfatto i suoi bollenti spiriti venivano brutalmente uccisi tra mille torture. Praticava stregoneria ma venne uccisa dallo stesso Ezzelino quando scoprì i suoi orribili comportamenti. Il secondo fantasma è quello di Jacopino da Carrara, signore di Monselice che fu rinchiuso nel castello perchè accusato di tradimento da parto dello zio Francesco. Rimase imprigionato tra queste mura per oltre 17 anni e le sue urla agghiaccianti rieccheggiarono nei dintorni per lungo tempo. Il terzo e ultimo spirito è quello di Giuditta, l’amante di Jacopino: venne tenuta all’oscuro delle sorti del suo amore e si narra che vaghi ancora oggi per il castello cercandolo.

Rovigo

Il luogo più infestato è sicuramente l’ospedale psichiatrico di Granzette, progettato nel 1906 e fatto chiudere nel 1997. Si trova ora in stato di abbandono e in quel luogo si incrociarono le sofferenze dei prigionieri della seconda guerra mondiale e quelle dei malati mentali costretti a subire costrizioni e torture. Si narra di voci e urla proveniente dalla strutture ancora oggi, soprattutto nelle notti di luna piena. In una stanza in particolare, che ospitò una bambini, ci sarebbe una scritta lasciata proprio da lei dove maledice chiunque entri in quel luogo.

Treviso

Ormai del Castello di Collalto è rimasto solo il grande torrione, una parte delle mura e alcune case che si trovavano al loro interno. Leggenda narra che il conte Colberto Collalto sposò Chiara, della famiglia dei Da Camino per rappacificare definitivamente l’odio secolare che divideva le due famiglie. Non fu un matrimonio felice, dato il pessimo carattere di Chiara, estremamente gelosa e irascibile. Quando ci fu l’occasione Tolberto decise di partire per la guerra. Il giorno della partenza andò a salutare la moglie, che stava pettinandosi aiutata da una serva, Bianca. Questa, affezionata al padrone, si commosse; la signora vide le lacrime e vide anche che Tolberto salutava la serva con una mano. Non appena il cavaliere se ne fu andato, la perfida Chiara la fece murare viva in una torre del castello. Ovviamente, al suo ritorno, Tolberto cacciò la moglie malvagia. Si dice che, da allora, il fantasma di Bianca appaia periodicamente ai membri della famiglia Collalto, annunciando gioie oppure, se appare velata di nero, annunciando delle sciagure.

Venezia

Avete mai sentito parlare del fantasma di Elisabetta Dolfin nella splendida Villa Foscari? Era la moglie di Nicolò Foscari ma la loro non fu un’unione felice a causa dei comportamenti troppo libertini della donna. Il suo atteggiamento portò all’esasperazione il marito che non ebbe altra soluzione che farla rinchiudere nella nuova villa appena costruita. Elisabetta trascorse 30 anni della sua vita lì, in totale clausura e si è sempre proclamata innocente Si narra che il suo spirito giri inquieto per i corridoi della villa. Si dice sia bellissima, con splendidi e fluenti capelli rossi e pelle bianca come il latte.

Verona

A Valeggio si narra che nelle sere più fredde si aggiri un fantasma. Nel XV Secolo Borghetto sul Mincio era controllata da Giacomo da Carrara, che cercava di rinsaldare il potere dei Carraresi per contrastare le imponenti conquiste di Venezia, alleata coi Gonzaga. Nel 1405 il Carrarese fu informato che il Castellano di Valeggio, messer Andriolo da Parma, stava trattando con i veneziani la resa della piazzaforte valeggiana. Probabilmente Andriolo, consapevole che il potere dei Carraresi volgeva al termine, scelse di negoziare la cessione a Venezia per evitare che il Castello cadesse nelle mani dei Visconti di Milano. La reazione del Carrarese fu rapida e spietata: in una gelida alba di giovedì 8 gennaio 1405 Andriolo, fu arrestato senza indugi, con l’accusa di alto tradimento. Spezzata la spada, simbolo della sua autorità, Andriolo fu legato e trasportato a Verona, dove fu incatenato ad un palo, denudato, e squartato con un brutale colpo di spada. Il gelo avvolse il corpo straziato di Andriolo, che fu buttato nelle rive profonde dell’Adige mentre il cielo di Verona era rischiarato dalla luna piena. Da allora, lo spirito di Andriolo torna nel suo Castello ogni notte di plenilunio, vagando tra le torri alla ricerca della sua spada spezzata e del suo onore perduto, per poter riposare, finalmente, per l’eternità

Vicenza

A Villa Fraccaroli a Piovene Rocchette si aggirerebbe il fantasma di una bimba. La dimora venne fatta costruire dal nobile Fraccaroli e dalla moglie Verlato ma non venne mai completata. La leggenda narra che il nobile fosse appassionato di magia nera e che, durante i lavori di costruzione dell’edificio, una bambina morì colpita da una trave che stava per essere issata. Secondo alcuni il fantasma della bambina aleggia ancora da queste parti senza trovare pace tanto che questo palazzo in paese è conosciuto da tutti come il “castello degli spiriti”.

(ph: shutterstock)