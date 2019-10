«Il caldo anomalo sta per finire, arriva l’inverno»

Condividi

Quella di oggi sarà una giornata all’insegna del maltempo. Una veloce depressione in transito sul mediterraneo, porterà in Veneto condizioni di tempo più variabile e qualche precipitazione nella parte occidentale del territorio. Al mattino saremo interessati da nebbie in pianura a tratti anche fitte, in successivo dissolvimento nel corso della mattinata. La giornata sarà alternata da schiarite e passaggi nuvolosi, via via in intensificazione nel corso del pomeriggio. Il peggioramento del tempo diverrà più incisivo dal pomeriggio, nella parte occidentale della regione e nella fascia prealpina. Avremo piogge di debole intensità e di carattere sparso, senza accumuli significativi. Cessazione dei fenomeni già in nottata. Situazione decisamente migliore per la parte orientale del territorio, dove saranno presenti maggiori schiarite in un contesto di clima decisamente più asciutto. Il vento soffierà dai quadranti orientali da debole a moderato, per la fascia costiera, in successiva attenuazione. Temperature minime stazionarie, qualche grado in meno per i valori massimi rispetto ieri, che si assesteranno sui 21 °C.

Per quanto riguarda il caldo anomalo di questo periodo Marco Rabito, presidente di Serenissima Meteo, annuncia che la situazione potrebbe cambiare a breve: «Pare profilarsi, nel corso della prossima settimana, un calo delle temperature grazie ad un cambiamento della circolazione con il ritiro verso meridione dell’alta pressione subtropicale. Questo cambiamento di configurazione porterà ad un ritorno alla normalità dal punto di vista termico. Questo ritorno allo normalità sarà percepito da tutti come un ingresso nell’inverno (sappiamo quanto tendiamo per natura ad esasperare o estremizzare le nostre sensazioni), ma proprio di ritorno alla normalità si tratterà. La nostra percezione sarà esaltata, aumentata, estremizzata proprio per il fatto che giungiamo da un periodo anomalmente caldo (non mite, caldo!) e sentiremo molto lo sbalzo. Sperando che possa durare e che successivamente la stagione autunnale, entrata nel suo ultimo mese, faccia il suo corso. Per il bene della natura e nostro. Del resto a novembre sarebbe anche logico vestirsi di più».

(ph: shutterstock)