Fusione Aim-Agsm, Rucco: «Nessuno spezzatino»

“Capisco che le frasi ad effetto suggeriscano altrattanti titoli sulla stampa, ma lo spezzatino in AIM è solo nella testa di chi lo usa come strumento di lotta politica. E generare allarmismo non aiuta nè la città, nè l’Azienda ed i lavoratori” – commenta il Sindaco Francesco Rucco a margine delle dichiarazioni di questi giorni sulla stampa locale”.

Così il sindaco Francesco Rucco, dopo le polemiche sollevate dai sindacati a proposito della fusione: “Faccio una domanda: AIM-AMCPS vale di più in un contesto in house, in cui ha un bilancio sano e stabile, o all’indomani di un’immissione nel libero mercato della concorrenza in un settore che ha falciato centinaia di imprese negli ultimi anni? Quindi è vero esattamente il contrario di quanto viene raccontato da chi usa termini ad effetto che poi vengono facilmente smentiti, con le aggregazioni il valore di questo comparto di AIM-AMCPS restarà, come minimo, lo stesso. Il resto” – conclude il Sindaco di Vicenza – “sono battute da bar di chi cambia idea a seconda di chi governa”.