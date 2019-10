Giardino infestato da insetti? Non fate come quest’uomo [VIDEO]

Voi cosa fareste se vi trovaste con il giardino invaso con gli scarafaggi? Se la vostra prima risposta è prendere un insetticida, non è la stessa di quest’uomo residente in Brasile. Esasperato dalla situazione, ha ben pensato di prendere un mortaretto, di metterlo dentro una buca e di spaventare così gli insetti. Ma il risultato finale è un vero disastro: il petardo era evidentemente più potente del previsto e il botto ha fatto saltare metà giardino creando un’enorme voragine.

Dude went to the Yosemite Sam school of how to deal with critters. pic.twitter.com/40ElxsFPem

— Klara Sjöberg (@klara_sjo) October 20, 2019