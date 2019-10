Giocare in borsa con i migliori broker del mercato italiano

Condividi

Col passar degli anni investire in borsa è diventata un’attività sempre più accessibile a chiunque. Grazie soprattutto alla diffusione di reti internet via via più veloci, la possibilità di investire sulle borse di tutto il mondo si è aperta a un numero crescente di cittadini, anche con disponibilità economiche ridotte

Oltre ad internet, ciò che ha davvero innescato questa rivoluzione sono le cosiddette piattaforme broker, sulle quali chiunque può aprire un conto e provare a guadagnare vendendo e comprando azioni.

Con questo articolo vogliamo presentare e descrivere alcune di queste piattaforme, in modo da facilitarne la scelta per i novizi del settore.

Scegliere con criterio ed accuratezza la piattaforma su cui operare è assolutamente necessario per avviare al meglio questa attività.

Si dovrà tener presente che non andremo a stilare una classifica tra i broker, ma piuttosto a descriverne le diverse caratteristiche e opzioni proposte.

In generale si può dire che tutte queste piattaforme che andremo a presentare risultano essere assolutamente affidabili e che, di conseguenza, non si può parlare semplicemente di migliore o peggiore. Sta all’utente capire quali tra queste si adatta di più alle proprie esigenze e situazioni.

Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a presentare 3 broker forex di particolare interesse.

eToro: il social dei broker forex

La prima piattaforma che andremo a presentare è eToro.

Questa è con tutta probabilità è la migliore opzione per i novizi. Questo soprattutto, ma non solo, per le due principali caratteristiche di eToro: copy trading e l’assenza di commissioni.

Andiamo con ordine e spieghiamo cos’è il copy trading. Questa feature permette, molto semplicemente, di copiare gli investimenti in maniera automatica dei trader più famosi e di successo.

I vantaggi per i novizi sono ben chiari: chi agli inizi dovesse faticare ad orientarsi e a comprendere su quali asset investire, grazie a questa opzione potrà subito iniziare a guadagnare imparando al contempo.

Chiaramente neanche i trader di successo sono del tutto infallibili. Proprio per questo un ulteriore opzione, copy stop loss, permette di bloccare un dato investimento nel caso questo vado al di sotto di una certa soglia predefinita dall’utente.

Come detto pocanzi, eToro non presenta commissioni sugli investimenti, cosicché anche coloro che non dispongono di grosse somme da investire, potranno comunque cimentarsi in questa attività.

Il deposito minimo di eToro, infatti, è di 250 euro, una somma decisamente accessibile e sicuramente non particolarmente impegnativa. Ricordiamo inoltre questi soldi sono sempre disponibili per l’utente, che potrà ritirarli in qualsiasi momento.

Plus 500: affidabilità ed efficienza

Questa storica piattaforma si impone ormai da più di 10 anni nel mondo del trading online. L’impero eretto da Plus 500 non si è costruito da solo, ma è stato innalzato attraverso la qualità dei servizi offerti e l’enorme quantità di asset disponibili su cui investire, soddisfacendo così, le ambizioni dei trader più esperti.

Plus 500 non si dimentica però degli utenti più giovani ed inesperti. Questi non avranno problemi ad orientarsi sul sito grazie ad un’interfaccia assolutamente intuitiva pensata appositamente per nuove reclute nell’esercito del trading.

Un ulteriore caratteristica molto, che non mancherà di farsi apprezzare dai nuovi iscritti, è il conto deposito estremamente basso, di soli 100 euro.

24option

Ultima ma non ultima piattaforma che andremo a descrivere è 24option. Stiamo parlando di un broker di che negli anni ha raggiunto un incredibile successo, andando a stringere anche una partnership con la F.C. Juventus.

Caratteristica più apprezzata è la guida online su come giocare in Borsa totalmente gratuita! Guide del genere sono presenti in quasi tutti i siti di brokeraggio online, tuttavia la qualità e la profondità della guida targata 24option ha fatto si che questa si imponesse senza sforzi su tutte le altre.