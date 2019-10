Treviso, si è spento il re del caffè Giovanni Goppion

Condividi

Aveva compiuto 100 anni lo scorso giugno e ieri, 23 ottobre, si è spento Giovanni Goppion, fondatore della storica torrefazione di Preganziol nel 1948. Il presidente del Veneto Luca Zaia esprime il suo cordoglio: «Tanti sono i prodotti tipici che rendono famoso il nostro territorio ma è incredibile come, grazie all’impegno, la visione e la capacità imprenditoriale della famiglia Goppion, il Veneto ed in particolare la Marca Trevigiana siano diventate un punto di riferimento in tutto il mondo anche per un prodotto di origini esotiche come il caffè. Con Giovanni Goppion scompare non solo un industriale di valore ma anche un vero campione di un’epoca imprenditoriale che, dal dopoguerra a oggi, ha imposto il nome della nostra regione sui mercati mondiali».