Un anno fa: l’incendio di Taibon prima del Vaia. Il video da brividi

Un video da brividi quello pubblicato su Youtube dall’utente ByB1968 e condiviso su Facebook dalla protezione civile Veneto e dall’assessore Gianpaolo Bottacin.

Nel filmato si vede la forza distruttiva dell’incendio che si sviluppò a Taibon, stesse zone che vennero colpite dalla tempesta Vaia solo qualche giorno più tardi. «Prima del vento arrivò il fuoco – scrive l’autore -. San Lucano 24 ottobre 2018, divampa un immane incendio, ma dopo il passaggio di Vaia qualcuno ringraziò quelle fiamme. Alcuni abitanti furono evacuati a causa del rogo ma questa fu una fortuna dato che pochi giorni dopo la furia della tempesta non gli avrebbe lasciato scampo. Non si conosce la vera entità di un problema finchè non se ne affronta uno maggiore».