Frontale a Jesolo: una vittima e due feriti, uno giovanissimo

Dalle 18.45, i vigili del fuoco stanno operando in via Roma a Jesolo per un incidente stradale frontale tra due auto: deceduto un uomo altri due feriti di cui un minore.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di un’auto rimasto incastrato al posto guida. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del suem 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo: un 38 rumeno residente a Jesolo. Feriti in maniera lieve l’altro conducente e il figlio. La polizia locale sta eseguendo i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto.