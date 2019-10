Leggi speciali per Roma, assessori veneti insorgono: «E Venezia?»

Condividi

Il vicepresidente del Veneto Gianluca Forcolin commenta la notizia di un possibile disegno di legge del Movimento 5 Stelle con norme speciali riservate a Roma. «La sindaca Raggi invoca un provvedimento che le dia poteri speciali come primo cittadino della capitale. È bene ricordale che intanto non esiste solo Roma ma anche che, ammesso che un simile disegno di legge si faccia strada, non basta fare le leggi ma bisogna anche applicarle e farlo con serietà ed equità. Roma non è l’unica realtà metropolitana che ha bisogno di interventi importanti. Ma soprattutto è inutile fare leggi se poi rimangono lettera morta. Ne è testimone il collega Roberto Marcato, che ha la delega per la legge speciale per Venezia quando parliamo degli interventi che Porto Marghera sta ancora attendendo perché non arrivano tutti i fondi che erano stati assicurati. E non stiamo parlando di opere banali, ci riferiamo ad esempio ai marginamenti di alcuni tratti di sponde, ossia quelle barriere che impediscono gli sversamenti sul litorale. Lavori che sono un vero volano per determinare il destino dell’area industriale».

«C’è poi un altro esempio – prosegue Forcolin -: un accordo di programma siglato tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico ancora l’8 gennaio del 2015 con un impegno di risorse per 149 milioni finalizzate alla realizzazione di 22 progetti principalmente mirati al miglioramento della viabilità e a interventi sulla rete idraulica. A tutt’oggi non siamo riusciti a disporre dello stanziamento nella sua interezza con gli effetti che tutti possono immaginare. E si potrebbe andare avanti ancora. Ritengo, quindi, che non basta parlare di leggi speciali per uscite mediatiche ad effetto. I 5 Stelle non pensino solo alla loro bottega e si impegnino perché venga assicurato quanto è atteso da chi ne ha già diritto».

Interviene sulla questione anche il commissario provinciale Lega Venezia, Andrea Tomaello: «Se il Ministro Di Maio, come affermato ieri in un video Facebook, vuole attribuire attraverso un ddl poteri speciali al sindaco di Roma, dovrà rispondere anche ai numerosi veneziani che chiedono maggiore attenzione per la città di Venezia. Ricordiamo al Ministro che Venezia per geografia, territorio e clima è unica al mondo e merita una speciale salvaguardia, già sancita da diverse leggi dagli anni 70 in poi. Chiederemo, attraverso una raccolta firme che partirà già nelle prossime settimane, che venga finanziata, ampliata e rilanciata la legge speciale per la salvaguardia di Venezia e della Laguna. Vogliamo tutelare Venezia, non aiutare gli amministratori 5 stelle che non riescono ad amministrare una città».

(ph: Wikipedia/Luca Aless)