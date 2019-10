Pfas, lavoratori Miteni ancora senza screening

Condividi

«Che fine hanno fatto le azioni a sostegno degli ex lavoratori della Miteni, promesse a livello regionale? Purtroppo si sono perse nelle nebbie». Così i consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020, Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Patrizia Guarda, che aggiungono: «la maggioranza a trazione leghista si era impegnata ed aveva impegnato la Giunta Zaia, votando una risoluzione bipartisan in Consiglio regionale, ad agire in ambito sanitario ed economico a difesa dei lavoratori».

«Seppur gli studi sugli ex dipendenti della Miteni ex Rimar, recentemente pubblicati, rivelano che i più contaminati da Pfas e ai più alti livelli sono proprio gli operai, la Regione non li ha ancora inseriti nello screening!». «Non possiamo che chiedere nuovamente alla Giunta, dopo le promesse ai dipendenti e alla risoluzione votata all’unanimità in Consiglio regionale, di agire a tutela di chi aveva promesso di salvaguardare: una delibera per inserire gli operai nella presa a carico sanitaria, la si fa in 5 minuti. Allora vuol dire che manca la volontà e su questo chiediamo spiegazioni alla Lega, a Zaia e ai suoi assessori», concludono i tre consiglieri regionali di Veneto 2020.