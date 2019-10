«Mastrotto ha ragione (sulla Lega), ma faccia autocritica»

Condividi

Pubblichiamo la lettera del consigliere veneto ed ex sindaco di Arzignano Stefano Fracasso, capogruppo Pd a Venezia, che commenta l’intervista di Vvox all’imprenditore e presidente della sezione concia di Confindustria Vicenza Rino Mastrotto sul progetto dell’impianto di smaltimento fanghi e sui ritardi e sulle problematiche dell’iter per la sua realizzazione.

Gent.mo Direttore,

ho letto con interesse l’intervista a Rino Mastrotto sul futuro del settore conciario. Mastrotto ha certamente centrato le prospettive del comparto e la sua esperienza imprenditoriale è testimonianza di capacità di lettura delle dinamiche del mercato. Ha centrato pure l’accusa alla politica di inconcludenza e paura nell’affrontare la soluzione al trattamento dei fanghi di depurazione. Anche qui ha profondamente ragione, purchè si abbia il coraggio di fare nomi e cognomi. Gli ultimi dieci anni di amministrazione arzignanese Gentilin/Lega sono stati dieci anni persi. Dieci anni in cui abbiamo assistito a innumerevoli capriole: impianto si, impianto no, impianto forse, impianto all’estero….E il bando per costruire un impianto di trattamento ovunque, ad eccezione di dove quei fanghi si producono è l’epilogo dell’ipocrisia. Ci si vuol tenere i soldi e l’occupazione della concia ma non i necessari interventi di sostenibilità ambientale ed economica.

Ma da Mastrotto mi sarei aspettato anche una sana autocritica, perchè in questi dieci anni la locale imprenditoria conciaria si è lasciata prendere in giro dal balletto delle in-decisioni senza battere ciglia. A volte addirittura assecondando le giravolte dell’amministrazione locale su un tema tanto delicato quanto strategico come questo. Senza quell’autocritica le recriminazioni di Mastrotto suonano stonate. Non mi nascondo la difficoltà di una scelta sul trattamento dei fanghi della depurazione, le avevo sperimentate di persona durante il mio mandato da sindaco, ma non avevo mai pensato che la soluzione fosse esternalizzare, che il motto fosse “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”.

Se una soluzione è ambientalmente sostenibile fuori dal distretto perchè non lo può essere nel distretto? E dove se non nel distretto una soluzione può essere capita e socialmente accettata se non dove la ricchezza che la concia genera si distribuisce? Sorprende pure il silenzio degli attuali sindaci della valle del Chiampo, nessuno che si senta in dovere di affrontare a viso aperto la questione. Non si vive di solo facebook, ci vuole anche lavoro, reddito, investimenti, sostenibilità; nei comuni se ne discute? Ci attendono altri dieci anni di in-decisioni? Non credo che l’economia e l’ambiente della valle se lo possano permettere.