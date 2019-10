Condividi

Di nuovo paura a scuola, questa volta in un liceo a Villafranca di Verona dove una ragazza dell’ultimo anno ha accusato un malore questa mattina durante la lezione di educazione fisica. La ragazza è stata portata all’ospedale Magalini e non sarebbe in pericolo di vita.

La vicenda ricorda molto la tragedia di qualche giorno fa in una scuola di Castelfranco Veneto dove un 14enne ha perso la vita dopo essersi sentito male sempre durante l’ora di ginnastica.