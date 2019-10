Compra alcolici, poi mostra pistola e scappa in bici: denunciato

Condividi

Un cittadino nato in Romania nel 1959, senza fissa dimora, nullafacente, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri di Schio per minaccia aggravata, procurato allarme e porto di strumenti riproducenti armi.

L’episodio dai contorni surreali è avvenuto nel supermercato Aldi, dove l’uomo ha comprato regolarmente alcolici e poi prima di uscire ha mostrato una pistola alla vigilanza ed è scappato in bici. Nel frattempo si era sbarazzato dell’arma, che è risultata essere una pistola giocattolo.