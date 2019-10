Condividi

Allison Gobbo, ex giocatore di rugby di origine brasiliana del 1993, residente in provincia di Treviso, vicino Oderzo, è stato arrestato ieri per minacce e lesioni nei confronti della sua ex compagna.

Avrebbe infatti minacciato di dare fuoco a lei e alla sua casa, oltre ad averla picchiata. In passato aveva già subito provvedimenti per violenze contro i propri genitori. Ora si trova in carcere a Treviso.

