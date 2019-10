Amore senza confini: scala carcere mezzo nudo per vedere la fidanzata

Condividi

Linkedin email

La sua fidanzata si trova in carcere e lui non ci ha pensato due volte a sfidare la sicurezza e a scalare le mura della prigione per vederla. L’innamorato è un 18enne tedesco e la vicenda è accaduta a Vechta, in Germania. Addirittura, per evitare di rimanere incastrato nel filo spinato, il giovane ha tentato l’impresa mezzo nudo. La polizia penitenziaria gli ha intimato di scendere ma lui si è categoricamente rifiutato costringendo l’intervento dei vigili del fuoco. Ora il giovane rischia una denuncia per violazione e contatto non autorizzato con un detenuto.