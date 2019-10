Coppia sbranata da pitbull: lui muore, lei è grave

Condividi

Gravissimo incidente questa mattina a Brugnera, in provincia di Pordenone. Un uomo di 74 anni è stato ucciso dai pitbull di proprietà della cognata. Aggredita dai due animali anche la moglie che si trova ora in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i due conoscevano bene i cani e al momento dell’attacco l’uomo stava dando loro da mangiare. Ferito anche il figlio della coppia che nei momenti concitati è riuscito ad abbatterli con un fucile.

(ph: Flickr Hugo A. Quintero G.)