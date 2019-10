Alla scoperta del vino Bardolino…in bici

Condividi

Per chi vuole godersi le bellezze della natura con lentezza, il cicloturismo è un’ottima soluzione per brevi vacanze, escursioni, gite fuoriporta e weekend alternativi. Inoltre in Veneto queste gite si possono accompagnare a squisite degustazioni. Nella zona del vino Bardolino, per esempio, c’è la possibilità di visitare Villa Calicantus, 1,2 ettari di vigne lavorate in biodinamica. Partendo da Calmasino e spostandosi nell’entroterra, si passa da Affi percorrendo la ciclabile che costeggia il canale del fiume Adige arrivando a Rivoli.

Il tour costa 45 euro a persona e prevede una sosta alla bike station La Bottega dal Gilio, sulla Terra dei Forti. Poi si passa nelle vicinanze della Rocca di Bardolino. Infine, pedalando tra i vigneti, si torna a Bardolino per ammirare il Lago di Garda. Il percorso consta complessivamente di 40 chilometri.