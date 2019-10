Cosa fare ad Halloween a Vicenza

Condividi

Si avvicina il 31 ottobre, giorno di Halloween, la festa delle streghe che precede in Italia il giorno dei morti e che apre il ponte di Ognissanti. L’associazione Unpli Veneto organizza a partire da questo weekend una serie di eventi a tema in occasione di “Veneto spettacoli di mistero”. A Vicenza inoltre torna il silent party, in più, in diversi paesi, tornano le “cene con delitto”, che stanno avendo sempre più successo.

Ecco allora alcuni consigli sugli eventi di Halloween a Vicenza e provincia.

Sabato 26

A Lonigo “Spettacoli di mistero” organizza lo spettacolo teatrale “L’alchimista“.

In città verrà organizzata la visita alla chiesa di Araceli.

Giovedì 31

A Villaverla si terrà l’evento “Delitto in villa Gherlini”, una rievocazione storica con stand enogastronomico e giochi per i più piccoli.

A Vicenza, in piazza delle erbe, ci sarà il “Silent Party” di Halloween.

A Levà, frazione di Montecchio Precalcino, ci sarà il “Quajaday-Lo speo dei morti”, cioè il giorno della quaglia con lo spiedo dei morti, evento solo su prenotazione, menù Porzione di quaglia : 1 quaglia allo spiedo, 1 pezzo di maiale, 2 fette di polenta “onta”.

Alla villa Valmarana di Monticello Conte Otto ci sarà l’evento “Delitto in villa con cena”.

In Campo Marzo a Vicenza ci sarà The End 8, una caccia al tesoro declinata nella forma “cena con delitto”.

(Ph. Spettacoli di mistero)