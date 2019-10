Heather Parisi punge ancora la Cuccarini: «Per me è niente»

Condividi

Linkedin email

«Lei non è niente per me». E’ questa la risposta data da Heather Parisi a Silvia Toffanin quando le ha chiesto cosa ne pensasse di Lorella Cuccarini. Ospite dal programma Verissimo, la ballerina americana non si è tirata indietro facendo affermazioni anche piuttosto forti. «Non fa parte della mia vita. Perché dobbiamo parlare di “santa subito”? Non abbiamo mai litigato – sottolinea – e dietro le quinte del programma Nemica Amatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo».

Poi la Parisi ha fatto un tuffo nel passato ed ha raccontato delle sue esperienze negli anni ’80 quando era nel pieno della sua carriera con Fantastico 4. «Ho sofferto di bulimia. Ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima. Sono riuscita a pesare 43 chili e più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare. Il problema è che avevo accanto persone orribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate», conclude.