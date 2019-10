Perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferite 2 ragazze e un cane

Condividi

Linkedin email

Alle 14:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cristoforo Colombo a Monselice per il rovesciamento su un fianco di un’auto dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita insieme a una ragazza e un cane. Gli occupanti dell’auto e l’animale sono stati soccorsi e aiutati a uscire dalle persone di passaggio. Il personale del suem ha preso in cura i feriti, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.