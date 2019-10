Bortuzzo: «Con me la vita è stata bastarda, con Luca non ha avuto pietà»

Condividi

«Non ho mai sentito un episodio così vicino a me». Inizia così la story su Instagram che Manuel Bortuzzo ha deciso di dedicare a Luca Sacchi. Due destini simili che se si concludono in maniera completamente diversa. Entrambi raggiunti da un proiettile a Roma, Manuel sopravvive con una paralisi alle gambe, Luca purtroppo viene ucciso da quel colpo di pistola.

«Se nel mio caso la vita è stata bastarda, con te non ha avuto proprio pietà. Riposa in pace Luca, non ho più parole per descrivere quello che provo in questo momento. Mi stringo forte attorno ai familiari».